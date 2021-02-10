Poco F5 Pro - получил HyperOS (MIUI 15) вслед за младшим братом Poco F5+ скачать

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Вот и для старшего

Компания Xiaomi выпустила обновление HyperOS на основе Android 14 для своего нового смартфона Poco F5 Pro. Новая прошивка предлагает обновленный дизайн интерфейса, улучшенную производительность и новые функции.

Обновление уже доступно для загрузки как через OTA, так и через Recovery. Размер файла составляет около 4,7 ГБ.

Poco F5 Pro был анонсирован в феврале 2023 года. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+. Дисплей поддерживает HDR10+, имеет контрастность 5000000:1 и может отображать до 1 млрд. цветов.

С точки зрения производительности, Poco F5 Pro оснащен последним чипсетом от Qualcomm – Snapdragon 8 Plus Gen 1, который выполнен по техпроцессу 4 нм. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч.

Если официальное обновление еще не поступило, HyperOS на основе Android 14 для Poco F5 Pro можно скачать по ссылке:

HyperOS для Poco F5 Pro - скачать