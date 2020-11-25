Poco объявил себя полностью независимым брендом после презентации Poco M3

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По какой-то причине, только сейчас суббренд Xiaomi, Poco, решил обозначить себя как независимую компанию.

Pocophone F1﻿

Сегодня компания Poco решила выпустить очень странное заявление. Компания объявила себя независимой от каких-либо брендов (имеется в виду, конечно же, Xiaomi) еще в начале этого года, но, по неизвестной причине, именно после сегодняшней презентации нового бюджетника Poco M3, производитель решил снова громко заявить, что он – большой игрок на рынке, и никто не стоит за его успехами.

Бренд заявил о себе еще в 2018 с выходом супер-хитового устройства – Pocophone F1. За ним должен был последовать преемник в виде F2, но весь 2019 год бренд просто стоял на месте. Лишь в мае 2020 был представлен Poco F2 Pro, но далеко не все были довольны тем, что это перед ними был обычный ребрендинг уже существующего Redmi K30 Pro.

Далее последовали дополнительные «переклеенные шильдики»: Poco M2 Pro (Redmi Note 9 Pro), Poco M2 (Redmi 9) и совсем недавно Poco C3 (Redmi 9C).

В сентябре компания показала Poco X3 NFC, свой первый по-настоящему оригинальный продукт, и он уже стал хитом. Сегодня компания представила Poco M3, уже второй оригинальный смартфон.

Письмо от Poco﻿

Начиная с сегодняшнего дня, Poco будет не просто суббрендом Xiaomi. По словам компании, Poco будет действовать как отдельный бренд. Компания выложила в своем Твиттере письмо со словами благодарности фанатам, без которых Poco не стал таким успешным предприятием.

Согласно заявлению бренда, F1 и F2 Pro позволили компании занять место во флагманском сегменте. С выпуском X3 NFC, бренд доказал, что имеет достаточно ресурсов, чтобы быть актуальным для среднего ценового сегмента. А сейчас, после выхода M3, бренд готовится захватить и бюджетный сегмент.

Что ж, посмотрим, как компания будет реализовывать свои планы.

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Poco F2 Pro﻿



Источник: GSMArena



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