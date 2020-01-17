У Xiaomi и POCO случился «развод». Отныне POCO самостоятельный бренд

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В 2018 году при дворе Xiaomi появился суббренд POCO. Местом его прописки стала Индия, где позиции компании сильны. Создание «дочки» — нормальная практика. Никого уже не смущает, что есть Huawei и Honor, которые делают схожие смартфоны, но по разным ценам.

Но рано или поздно «кровинушка» подрастает и ей уже не нравится быть в тени «родителя». Такая же ситуация произошла и с POCO. Сегодня Ману Кумар Джайн, стоящий у руля индийского представительства Xiaomi, на своей странице в Twitter опубликовал информацию, что POCO обрела независимость.

По его словам, «то, что начиналось как суббренд Xiaomi, переросло в собственную идентичность». Пришло время POCO действовать самостоятельно. Другими словами, получается, что отныне Xiaomi никак не будет контролировать ее деятельность.

Со своей стороны, родительский бренд на данный момент никак не комментирует причины отделения суббренда. Похоже, что компания заняла ту позицию, что «мы дали стартапу денег, помогли с выпуском первого продукта и дальше никак не будем контролировать его работу».

Возможно, она будет наблюдать за становлением POCO издалека. Если все сложится успешно, то Xiaomi наверняка напомнит «чьих кровей» суббренд, а если нет — кивнет, что «дочка» переоценила свои силы.

Посмотрим, будет ли прок в независимости POCO. Вскоре компании предстоит сдать свой первый экзамен как самостоятельному бренду и показать тот продукт или те продукты, которыми она начнет завоевывать лояльность пользователей. Если слухи верны, то в перспективе может состояться анонс Poco X2 и Poco F2e.

Источник: twitter.com