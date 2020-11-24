На Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro начнет прилетать Android 11

472

Redmi решил начать отправку обновления до Android 11 для хитовых Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

﻿Redmi Note 8 Pro

Бесспорные хиты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro были выпущены на рынок с Android 9 на борту. Спустя несколько месяцев, оба устройства получили обновление до MIUI 12, которое базировалось уже на свежем на тот момент Android 10.

По традиции Xiaomi и MIUI, это обновление версии Зеленого робота должно было стать последним для обоих бюджетников, но, судя по свежим слухам, Xiaomi могут немного поменять привычный уклад – программисты компании готовят для сверхпопулярных смартфонов обновление на свежайшем Android 11.

Читать также: ﻿

Этой информацией поделился известный инсайдер из Индии Абхишек Ядав. Он поделился в своем Twitter чатом неофициальной группы обновлений MIUI, в котором говорится, что Xiaomi начал подготовку прошивки на базе Android 11 для Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Конечно, источник не самый надежный, однако сам Ядав имеет достаточно хорошую репутацию в мире инсайдеров Xiaomi.

Redmi Note 8﻿

В возможность выпуска Android 11 для бюджетников кажется верится с трудом из-за того, что смартфоны линейки Redmi Note обычно получают только одно обновление Android.

Читать также: ﻿

Если же слухи окажутся правдой, скорее всего, стабильная версия обновления начнет распространяться только в следующем году. Xiaomi уже выстроили график выхода обновлений, куда не входила линейка Redmi Note 8, так что приоритет точно будет смещен на уже имеющиеся в этом списке устройства.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Twitter



https://andro-news.com/news/motorola-predstavit-nastoyaschiy-flagman-pod-nazvaniem-motorola-.html Motorola представит настоящий флагман под названием Motorola Nio(в Адм. панель)