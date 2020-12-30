Себестоимость Xiaomi Mi 11 и iPhone 12 идентична

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Если верить аналитику, то себестоимость Xiaomi Mi 11 такая же как у iPhone 12, но «яблочный» смартфон продают существенно дороже

Даже далекие от гаджетоведения люди знают, что Apple неприлично много зарабатывает на iPhone и львиная доля выручки на рынке смартфонов оседает в ее «карманах». А все потому, что она устанавливает приличную наценку на свои продукты. Чего не скажешь о Xiaomi, которая регулярно напоминает, что больших денег на продажах смартфонов она не имеет и маржа прибыли не превышает отметку в 5%.

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Отошла ли компания от этого принципа в случае с Xiaomi Mi 11, сказать точно сложно. Но базовую версию флагмана она продает на $250 дороже его себе стоимости. Откуда такой вывод? На днях авторитетный китайский аналитик Пан Цзютань заявил о том, что себестоимость Xiaomi Mi 11 аналогична iPhone 12. Напомним, что ранее специалисты подсчитали, что себестоимость iPhone 12 составляет $373. Но при этом версию с 128 Гб памяти в Китае продают на $430 дороже, чем просят за Xiaomi Mi 11.

Другое дело, что себестоимость не отражает всех затрат компании на создание, производство и продвижение устройств. В нее включены только материалы, оплата труда, отчисления во внебюджетные фонды, энергоресурсы, административные расходы и услуги сторонних компаний. Разработка софта, расходы на проектирование, рекламу и логистику сюда не входят.

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Источники: ithome