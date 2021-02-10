POCO X3 GT — еще одна новинка июля

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У Poco в июле появятся две «скоростных» новинки Poco F3 GT и Poco X3 GT

Бренд POCO всерьез взялся за расширение модельного ряда устройств. Правда, далеко не все модели создавались самими суббрендом, а являются наследием материнской компании. Несмотря на все попытки дистанцироваться от Xiaomi, связь между компаниями сильна и целый ряд моделей Redmi выступили донорами устройств POCO. Не исключением будет и Poco X3 GT, анонс которого состоится в Индии 28 июля.

О желании представить новинку рассказала сама POCO посредством тизера. Презентация пройдет в онлайн формате и четко сказано, какой смартфон представят. Позиционируется POCO X3 GT как «скорость» и такую ассоциацию у пользователей должен вызывать чип Dimensity 1100, который установят в смартфоне.

Согласно имеющимся сведениям, для создания POCO X3 GT за основу взяли Redmi Note 10 Pro 5G для рынка Китая. Если эта информация верна, то POCO X3 GT предложит 6,6-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативки, 128/256 Гб флеш-памяти, фронтальную камеру на 16 Мп и тройную тыльную 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Смартфон должен получить батарейку емкостью 5000 мАч, быструю зарядку на 67 Вт, сканер отпечатков пальцев на торце, стереодинамики JBL и MIUI 12.5 на базе Android 11.

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Источник: 91mobiles