POCO X3 NFC оказался лучше Google Pixel 3 и iPhone XR в тесте камер DxOMark

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POCO X3 NFC снимает на свои деньги и на лавры камерофона не претендует

Не так давно специалисты DxOMark затестили Redmi Note 10 Pro и пришли к выводу, что в своем сегменте он один из лучших камерофонов на рынке, а качество фоточек на его камеру не уступает тем, что получаются на iPhone XS Max. Оказалось, что в портфолио компании есть еще один среднебюджетный смартфон, чьи фотовозможности сравнимы с этим же смартфоном Apple.

И речь идет о Poco X3 NFC, который был представлен осенью прошлого года, но только сейчас ребята из DxOMark решили протестировать его камеру. По итогам ее изучения эксперты выставили ей средний балл 103. За качество фоточек смартфон получил 107 баллов и качество видео — 98.

Вердикт специалистов DxOMark гласит, что, хотя POCO X3 NFC не может конкурировать с большинством флагманов, а его камера оставляет желать лучшего, в целом он выглядит как хороший вариант для фотографов с ограниченным бюджетом. Камера смартфона способна снимать хорошие неподвижные изображения в не слишком сложных условиях, тогда как видеосъемка и фото с приближением слабые ее стороны.

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По мнению экспертов DxOMark фото на камеру POCO X3 NFC должны понравиться хорошей экспозицией и детализацией портретных снимков, а также отображением приятных оттенков кожи. Должны пользователи оценить и быструю фокусировку при ярком освещении и при создании фото в помещениях. Отметили эксперты точный баланс белого и эффективную стабилизацию при съемке видео. А сбои в работе автофокусировки, цифровой шум, цветовые оттенки и ограниченный динамический диапазон способны разочаровать.

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Источник: dxomark