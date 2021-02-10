POCO X3 Pro: отзывы о MIUI 14 от реальных пользователей. Стоит ли обновляться?

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Собрали отзывы от реальных пользователей о MIUI 14 и рассказываем вам

Довольно часто мы слышим истории о том, что хитрые и коварные производители специально с помощью прошивок ухудшают старые устройства, чтобы заставить нас купить что-то новенькое. Наибольшую популярность такая теория достигла среди пользователей Apple. Там на этот счет были не просто громкие скандалы, но даже судебные процессы. Нам стало интересно как обстоят дела у Android пользователей и в качестве примера выбрали смартфон POCO X3 Pro. Почему он?

Во-первых это очень популярная модель и база отзывов здесь просто огромна, а чем больше выборка, тем легче понять реальную картину и массовость проблем если они существуют. А во вторых – этой модели уже исполнилось два года, а чипу внутри почти четыре. Это позволяет оценить как работает новая прошивка на довольно старом хоть и достаточно мощном железе.

Так вот, как себя чувствует POCO X3 Pro на прошивке MIUI 14 на базе 13 Android.

Первая проблема касается даже больше самого андроид 13, чем фирменной оболочки. Любители немного попиратиты столкнулись с проблемой запрета доступа в папки Data и Obb. Теперь не получится скачать взломанную игру и забросить кэш туда вручную, система просто не даст вам этого сделать. Таким образом Google понемногу затягивает гайки и заставляет вас платить деньги за контент, что действительно нормально.

Другая очень распространенная проблема – это неработающий NFC после обновления. Она связана с более сложной системой разрешений и безопасности в 13 андроид и сбиванием некоторых настроек. Большинству людей помогли следующие манипуляции:

В настройках NFC в пункте «Расположение элемента безопасности» изменить SIM на НСЕ;

удаление клонированных программ (настройки-программы-клонированные программы-настройки-удалить аккаунты клонированных программ)

очистка всех данных Google бумажник или удалить и установить заново

привязка карты

Также очень часто можно было увидеть отзывы о чрезмерном энергопотреблении. Это также объясняется. После установки новой прошивки в фоне первое время работают многие фоновые процессы, система наблюдает за вашей активностью и привычками. Со временем она адаптируется и ненужные процессы будут просто закрываться, тогда потребление вернется к привычной норме.

Есть претензии и к визуальному оформлению, но они не массовые и вообще дизайн очень субъективная вещь и всегда найдутся те кому не понравилось. Относительно стабильности и скорости работы свои обещания китайцы выполнили, многие отмечали улучшение в этом плане. Также хорошо поработали с памятью, сама прошивка занимает меньше места и при работе наблюдается увеличение свободной оперативной памяти. Большинство отзывов положительное и поэтому с уверенностью могу сказать что обновляться стоит и это явно не тот случай, когда новая прошивка ухудшит опыт пользования, чтобы вы скорее бежали покупать новый смартфон, наоборот она продлит его жизненный цикл.

Тем кому она до сих пор не прилетела по воздуху, оставлю ссылку для загрузки ПО на проверенном сайте. Тем же кто совсем не разбирается в вопросе и не сможет там сориентироваться, я оставлю прямую ссылку на глобальную прошивку FastBoot . Приятного пользования и хорошо страшные теории заговора в этот раз не подтвердились.

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Источник: World Wide Web