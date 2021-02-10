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  • POCO X3 Pro вышла официальная Fastboot прошивка MIUI 14. Устанавливается в один клик

POCO X3 Pro вышла официальная Fastboot прошивка MIUI 14. Устанавливается в один клик

10.02.2023 392 0

MIUI 14 на POCO X3 Pro наконец-то для всех желающих

30 января мы публиковали новость о выходе глобальной прошивки MIUI 14 на POCO X3 Pro. В комментариях к новости мы прочитали много отзывов о том что она не устанавливается. Почему так происходит более подробно можно прочитать в статье по ссылке . А тут скажу в двух словах: есть разные типы прошивок и соответственно разные способы их установки, когда вы видите в названии прошивки тип Fastboot это означает, что перед вами самая простая для установки версия, которая все сделает сама, только нажмите на нее сразу после загрузки. И вот вчера наконец-то вышла та самая, простая версия прошивки. Скачать ее можно по ссылке , только не перепутайте, нужна и связана с типом Fastboot. Так что приятного пользования и следите за обновлениями на нашем сайте.

 

MIUI-14

 

Источник: mifirmware

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 10.02.2023

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POCO X3 Pro вышла официальная Fastboot прошивка MIUI 14. Устанавливается в один клик