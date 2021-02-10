POCO X4 GT получил MIUI 14: ссылка и ответ на вопрос "а почему у меня не устанавливается"

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POCO X4 GT также среди счастливчиков

Один из последних оплот ценителей старого доброго и такого кроткого к глазам IPS, только что прихлынув в клуб владельцев MIUI 14. Смартфон вышел в 2022 году из коробки с MIUI 13 и на базе Android 12 и это его первое большое обновление.

Глядя на его мощный процессор и дату релиза, можно понять, что владельцев этого аппарата еще порадуют новыми версиями MIUI и Android. Теперь они могут насладиться новым уровнем скорости и оптимизации, которую предлагает MIUI 14 . Номер сборки обновления – V14.0.1.0.TLOMIXM и он уже доступен по ссылке для загрузки.

Читая комментарии к предыдущим новостям с обновлениями к MIUI 14, я видел много отзывов о том, что прошивка не ставится. Поэтому хочу немного разъяснить, почему так происходит. У прошивок есть несколько типов и в соответствии с этими вариантами их установки. Два основных типа – это Fastboot и Recovery. Fastboot прошивка просто загружается, как любой APK, и нажатием на нее после загрузки сразу начинает процесс обновления смартфона. Это максимально простой, с наименьшими рисками что-либо взломать, тип прошивки, но они получаются чуть позже второго типа.

Recovery прошивка выходит сразу после релиза и мы публикуем новость, когда выходит именно такая. Но она устанавливается сложнее по специальному Recovery меню телефона. Она нуждается в определенных знаниях и навыках и рекомендуется для установки только опытным пользователям, потому что там уже есть шанс что-то взломать и потом обращаться в сервисный центр или друга все починяющего программиста. Поэтому если вы не уверены в своих силах просто немного подождите и к вам прилетит обновление по воздуху или получится Fastboot прошивка, а если вы опытный энтузиаст, то вы и так знаете что делать.

Приятного использования и ждем вас в комментариях.

Источник: xiaomiui