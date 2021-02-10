POCO X4 Pro 5G в Индии предложит одно отличие от глобального варианта

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Коррективы коснутся главного датчика в основной камере

Три недели назад состоялась премьера POCO X4 Pro 5G на глобальном рынке, а теперь компания готовится вывести эту модель в Индии. Можно было предположить, что никаких изменений в характеристики смартфона вносить не будут, но компания решила иначе.

Если на глобальном рынке в качестве главного датчика в основной камере выступает сенсор на 108-мегапикселей, то в индийском варианте POCO X4 Pro 5G его заменили на модуль разрешением 64 Мп. Прочие датчики остались неизменными: ширик на 8 Мп и макросенсор на 2 Мп, а также селфи-камера на 16-мегапикселей. Предполагается, что это сделано для того, чтобы чуть снизить стоимость новинки и сделать ее более конкурентоспособной в Индии.

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POCO X4 Pro 5G предложит 6,67-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 695, 6/8 Гб оперативки и флеш-память на 128 Гб. Емкость батареи составит 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой. Смартфон предложит боковой сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 11 с оболочкой MIUI 13. Ценник на POCO X4 Pro 5G в Индии составит не более $262.

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Источник: gizmochina