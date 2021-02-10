Xiaomi зарабатывает все больше

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В прошлом году ее прибыль выросла почти на 70%

Xiaomi подвела итоги работы за 2021 год и опубликовала финансовый отчет. Он стал успешным для нее, и скорректированная прибыль увеличилась до $3,46 млрд. Прирост по сравнению с 2020 годом составил 69,5%. Если говорить только о четвертом квартале прошлого года, то скорректированная прибыль выросла на 40%, достигнув отметки $702 млн.

В период с октября по декабрь 2021 года продажи техники Xiaomi выросли на 21% и составили $13,5 млрд. Годовая выручка достигла $51,65 млрд и прирост по сравнению с прошлым годом составил 21%. Среди прочего компания объявила о желании выкупить собственные акции на общую сумму $1,3 млрд.

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Тем временем аналитики сходятся во мнении, что по итогам прошлого года Xiaomi уверенно удерживает третью строчку в рейтинге крупнейших смартфоностроителей. Компания всерьез настроена на то, чтобы подняться выше в табеле рангов и не оставляет идеи стать компанией номер один. На данном этапе Xiaomi выжала максимум из истории с Huawei и теперь ей нужны другие инструменты, чтобы наращивать свою долю на рынке. Война в Украине добавит проблем компании, но она надеется справиться с ними.

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