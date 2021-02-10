POCO X4 Pro все по-взрослому, Motorola уделает Xiaomi, Exynos 2200 король гейминга

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Кажется, только недавно мы праздновали с вами Новый год, а уже пролетела половина января. И за этот небольшой промежуток времени в мире технологий произошло несколько заметных событий. Нельзя упустить ничего, нас еще ждет много всего интересного. Поэтому приступаем к нашему очередному дайджесту новостей прошедших дней.

Начнем с хорошей новости, которая прозвучала из уст главы Qualcomm. Он заявил, что дефицит чипов к концу нынешнего года сойдет на нет, и первые положительные подвижки произойдут уже в первой половине 2022 года.

Кажется, инженерная и творческая мысль Meta (Facebook) идет куда-то не туда. Компания запатентовала странные смарт-часы со съемным экраном и тремя камерами под его поверхностью.

На неделе пришла новость, что после того как Lenovo обошла всех в гонке за Snapdragon 8 Gen 1, теперь она хочет еще и первой выпустить смартфон с 200 Мп камерой. Именовать его могут Frontier и это будет флагманская модель с быстрой 125-ваттной зарядкой и чипом Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung начала действовать спонтанно и нелогично. Сегодня она неожиданно представила чипсет Exynos 2200, который должен будет впечатлять игровой производительностью и аппаратной поддержкой технологии трассировки лучей. На данном этапе все туманно и даже нет полной уверенности, что Galaxy S22 получит этот процессор. Хотя инсайдеры уверяют, что Exynos 2200 в новом поколении титульных флагманов компании быть.

От сетевых источников исходит информация, что семейство Galaxy S22 будет стоить в среднем на $100 дороже, чем предшественники. Всему виной дефицит чипов и удорожание комплектующих.

С опозданием на три месяца за пределы Китая вышел OnePlus 9RT. А вот материнская компания Oppo готовит к выходу свой первый планшет и камера Hasselblad теперь будет и у Oppo Find X5 Pro.

Пока Apple всеми силами противится появлению порта USB Type-C в iPhone, умельцы ловят хайп на этой теме и не прочь подзаработать. Нашелся еще один энтузиаст, вжививший разъем USB Type-C в iPhone X, и он готов выручить солидную сумму средств на его продаже.

У Xiaomi уже все готово, чтобы представить на глобальном рынке серию Redmi Note 11. Определена дата релиза и состав участников предстоящей презентации. Компания продолжает готовить к анонсу линейку Redmi K50, которая в этот раз получит один из лучших в отрасли линейных вибромоторов. А еще она успела сертифицировать POCO X4 Pro. Больше новостей и подробно обо всем — на видео. Приятного просмотра!