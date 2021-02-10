POCO X5 Pro 5G новые рендеры он инсайдеров

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Выдыхаем, будут и другие цвета

Только в сети появились новые рендеры высокого качества долгожданной серии Poco X5 . Во-первых, хотелось бы отметить, что будут и другие цвета, кроме желтого. На всех релизных постерах и живых фото он был именно в таком цвете и уже начало казаться, что компания так полюбила свой фирменный цвет, что других в продаже не будет. Подтвержденный облик как младшей версии, так и с приставкой Pro.

Poco X5

Poco X5 Pro

Общий язык дизайна у них очень похож. Остался очень узнаваемый модуль камеры со вставкой с надписью POCO, являющейся визитной карточкой последних моделей компании. Но есть и заметная разница в подходе к исполнению боковых граней смартфонов. Если младшая версия получила скругленный переход на заднюю крышку и экран, то старшая версия имеет бревенчатый дизайн с плоскими поверхностями. Все мы понимаем, кто является вдохновителем такого дизайна и хотя к эргономике таких девайсов есть вопрос пойти против рынка китайцы не решились. Пишите в комментариях как вам новый дизайн и какая версия вам больше нравится.

Источник: Twitter