POCO X6 Neo получил индийский сертификат – это клон Redmi Note 13R Pro

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Еще один новый POCO среднего сегмента

POCO X6 Neo от Xiaomi получил сертификат BIS из Индии. Будущий смартфон, скорее всего, представляет собой ребрендинговую версию Redmi Note 13R Pro.



Недавно на MIUI Code были замечены два новых смартфона с номерами моделей 2312DRAABI и 2312FRAFD. Вероятно, эти два устройства представляют собой смартфоны Redmi Note 13 5G и POCO X6 Neo.



Redmi Note 13 5G уже попал в базу данных сертификации BIS с упомянутым номером модели. Тогда сертификат также получил POCO X6 Neo, но в то время его имя неизвестно.



Ранее инсайдеры утверждали, что POCO X6 Neo является 4G-вариантом смартфона Redmi Note 13. Однако его сертификаты FCC и IMDA указывали на номера моделей 23129RA5FL и 23117RA68G, что делало утверждение маловероятным.



Модель 2312FRAFDI демонстрирует большое сходство с номером смартфона Redmi Note 13R Pro (2311FRAFDC), уже указанным на сайте китайского оператора, а также на платформе сертификации 3C. Это свидетельствует о том, что будущий смартфон POCO X6 Neo может быть упакован версией Redmi Note 13R Pro. Кроме того, список BIS показывает, что номер модели 2312FRAFDI был связан с брендами POCO и Redmi.

Источник: TheTechOutlook