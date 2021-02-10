Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES

POCO X6 Neo получил индийский сертификат – это клон Redmi Note 13R Pro

20.11.2023 159 0

Еще один новый POCO среднего сегмента

POCO X6 Neo от Xiaomi получил сертификат BIS из Индии. Будущий смартфон, скорее всего, представляет собой ребрендинговую версию Redmi Note 13R Pro.

 

POCO X6 Neo


Недавно на MIUI Code были замечены два новых смартфона с номерами моделей 2312DRAABI и 2312FRAFD. Вероятно, эти два устройства представляют собой смартфоны Redmi Note 13 5G и POCO X6 Neo.


Redmi Note 13 5G уже попал в базу данных сертификации BIS с упомянутым номером модели. Тогда сертификат также получил POCO X6 Neo, но в то время его имя неизвестно.

 

POCO X6 Neo


Ранее инсайдеры утверждали, что POCO X6 Neo является 4G-вариантом смартфона Redmi Note 13. Однако его сертификаты FCC и IMDA указывали на номера моделей 23129RA5FL и 23117RA68G, что делало утверждение маловероятным.


Модель 2312FRAFDI демонстрирует большое сходство с номером смартфона Redmi Note 13R Pro (2311FRAFDC), уже указанным на сайте китайского оператора, а также на платформе сертификации 3C. Это свидетельствует о том, что будущий смартфон POCO X6 Neo может быть упакован версией Redmi Note 13R Pro. Кроме того, список BIS показывает, что номер модели 2312FRAFDI был связан с брендами POCO и Redmi.

 

Источник: TheTechOutlook

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 20.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
POCO X6 Neo получил индийский сертификат – это клон Redmi Note 13R Pro