Подарочная коробка Realme GT 5 Pro Year of the Dragon Limited: оригинальный подарок всего за $620!

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Хороший ход, Realme! ﻿

Realme GT 5 Pro дебютировал в Китае в начале декабря. И вот компания выпустила подарочную коробку для фанатов Realme GT5 Pro Year of the Dragon Limited Gift Box. Как подписала сама компания на Weibo: "Это, пожалуй, самый лучший новогодний подарок от realme для настоящих друзей!"

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В комплект входят следующие элементы:

Realme GT 5 Pro в цвете Red Rock 16 ГБ/1 ТБ

Realme Buds Air 5 Whale Blue

Карточки "Year of the Dragon"

Подарочная коробка Realme GT 5 Pro к китайскому Новому году стоит всего 4 399 иен (~$620). И самое интересное, что в новом комплекте наушники и смартфон вместе стоят несколько дешевле чем если покупать их отдельно, разница примерно в $30.

Realme GT 5 Pro поражает своими отличными характеристиками действительно флагманского смартфона вместе с 6,78” изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K LTPO с частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до потрясающих 4500 нит.

Смартфон также получил новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в паре с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.0. Поставляется с Realme UI 5.0 на базе Android 14. Также аккумулятор на 5400 мАч и проводную на 100 Вт и беспроводную на 50 Вт зарядки.

На задней панели установлен датчик Sony LYT-808 на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль Sony IMX355 на 8 Мп и телеобъектив Sony IMX890 с 3-кратным перископическим приближением на 50 Мп. И это одна из самых лучших камер на рынке. Фронтальная камера на 32 Мп.

Относительно дизайна, специальная версия не имеет отличий от обычной, как смартфон, так и наушники абсолютно идентичны обычным. На самом деле здесь компания могла бы постараться больше, как это делает Xiaomi.

Предварительная продажа в Китае открывается 10 января. Пока неизвестно, будет ли глобальный запуск специальной версии.

Источник: weibo