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Привет, друзья! Наш выпуск интересных обзоров продолжается. Недавно прошла еще одна долгожданная презентация, и в этот раз от компании Realme. Мы достаточно долго ждали выпуска этой модели, и вот, наконец, можем с ней ознакомиться. Да-да, речь идет о Realme GT5 Pro – новом флагмане бренда.

Сразу скажем, что у новинки много конкурентов, среди которых выделяется свежий OnePlus 12 . Но и стоит он гораздо дороже. Есть ли смысл переплачивать? Возможно, Realme GT5 Pro – это лучшее топовое устройство и другие флагманы уже не нужны? Садитесь поудобнее, а мы начинаем обзор Realme GT5 Pro.

Обзор Realme GT5 Pro – вот это настоящий убийца флагманов!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, размеры

Качество экрана

Производительность, память и ОС

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: AMOLED Разрешение экрана: 1264 x 2780 пикселей Диагональ: 6.78″ Другие параметры экрана: Частота обновления – 144 Гц, пиковая яркость – 4500 нит, стандартная яркость – 1600 нит, плотность пикселей – 450 ppi Материалы корпуса: Задняя стеклянная крышка с экокожией в некоторых вариантах и алюминиевый каркас Габариты: 161.7 x 75.1 x 9.2 мм при весе 218 (224) граммов Защита: IP64 (от пыли и брызг) Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.3 ГГц + пять ядер Cortex-A720 с частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A520 с частотой 2.3 ГГц Графический ускоритель: Adreno 750 Варианты памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ Операционная система: Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.7, сенсор 23 мм, размер матрицы 1/1.4", размер пикселя 1.12µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Перископное телефото: разрешение 50 Мп, сенсор 65 мм, диафрагма f/2.6, размер матрицы 1/1.56", 2.7-кратный оптический зум, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, сенсор 16 мм, диафрагма f/2.2, угол обзора 112˚, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm Запись видео в 4K@30/60fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.5, размер матрицы 1/2.74" Запись видео в 4K@30fps Коммуникации: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC Звук: Стерео Аккумулятор: 5400 мАч Мощность зарядки: Проводная 100 Вт, беспроводная 50 Вт Цена: От 465 долларов за китайскую версию

Вот такими характеристиками может похвастаться Realme GT5 Pro. Параметры у него как у настоящего флагмана – AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, наличие перископного телефото, 100-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка. И при этом радует адекватный ценник в пределах 460 долларов.

Realme GT5 Pro производит исключительно положительное первое впечатление. Смотришь на его параметры и не понимаешь, зачем платить больше за OnePlus 12 или же Xiaomi 14. Но, возможно, у новинки не все так радужно, как кажется на первый взгляд? Будем разбираться.

Realme GT5 Pro

Комплектация

По традиции начинаем обзор с комплекта поставки. Возможно, вы ожидаете услышать, что Realme GT5 Pro приходит в однотипной скучной коробке, но нет. Упаковка смартфона выглядит премиально и даже роскошно: она черного цвета, но посредине находится золотая полоса с названием модели. Создается впечатление, что мы собрались распаковать мобильное устройство стоимостью не менее 600 долларов.

Ну ладно, сама коробка большую роль не играет. Гораздо важнее – ее «начинка». И здесь все тоже шикарно: блок питания мощностью 100 Вт (который, конечно, не подходит под наши розетки), USB-кабель, скрепка, макулатура и однотонный чехол нормального качества, который не развалится после нескольких недель использования.

Компания Realme, как обычно, радует своими комплектациями. Но не будем на этом долго останавливаться и перейдем к более интересным параметрам.

Дизайн, материалы корпуса, размеры

Поскольку Realme GT5 Pro позиционируется как флагман, внешний вид у него должен быть соответствующий. Компания не обманула наших ожиданий и максимально приблизила дизайн новинки к топовому сегменту.

На задней панели располагается огромная шайба с блоками камер – такое решение мы видели в Oppo X6 Pro и Xiaomi 13 Ultra. Конечно, это дело вкуса, но такое оформление камер смотрится очень специфично. Лично мне больше понравился дизайн в OnePlus 12: там благодаря металлической подложке чувствуется сбалансированность и аккуратность, но у вас может быть другое мнение на этот счет.

Грани изогнутые, как и задняя панель. Закругления небольшие, полноценного «водопада» нет, но экран все равно не плоский. Опять же, это дело вкуса, но изогнутые дисплеи все-таки не так практичны, как плоские. Ладно, давайте двигаться дальше.

Материалы корпуса у Realme GT5 Pro премиальные – другого не следовало и ждать. Задняя крышка стеклянная, а грани алюминиевые. При этом производитель заявляет, что алюминий выполнен по какой-то особой технологии и отличается повышенной прочностью. Но это еще один маркетинговый ход. На самом деле алюминий как алюминий, ничего особенного.

Realme GT5 Pro можно приобрести в трех цветах – Black, Silver и Orange. Последние два цвета дополнительно имеют покрытие из экокожи, что уже стало трендом. Как настоящее топовое устройство, наш сегодняшний герой получил влагозащиту IP64. Немого огорчает, что это не полноценный стандарт IP68, но если вы не собираетесь устраивать телефону водные процедуры, то и IP64 будет достаточно.

Размеры Realme GT5 Pro большие – 161.7 x 75.1 x 9.2 мм при весе 218 или 224 грамма, в зависимости от версии. Аппарат очень тяжелый, и в этом его минус.

Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Срабатывает быстро и безошибочно, поэтому никаких претензий к нему нет. Еще есть разблокировка по ладони, которая, на наш взгляд, совсем бесполезна. Обрадовал и качественный стереозвук с сертификацией Dolby Atmos. Конечно, звучание хуже, чем у хороших ноутбуков, но все равно отличное.

Итак, мы не можем сказать ничего плохого о дизайне Realme GT5 Pro. Да, немного напрягает большая шайба на задней панели, но такое решение мы уже видели в других флагманах. С этим моментом придется смириться. Зато по другим параметрам все отлично – алюминий и стекло с экокожией, симпатичные расцветки, влагозащита IP64. Да и к недостатку следует отнести большие габариты, что тоже стало привычным моментом.

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Качество экрана

Ну что, приближаемся к дисплею Realme GT5 Pro. Диагональ у нас составляет 6.78 дюймов, а AMOLED-матрица может похвастаться разрешением 1264 x 2780 пикселей (1.5K).

Сразу стоит отметить, что здесь не заявлена официальная технология LTPO, как, например, у OnePlus 12. Разрешение этого флагмана тоже выше, чем у GT5 Pro, и составляет 2K. Выходит, что Ванплас все равно лучше Реалми по некоторым характеристикам, и это не удивительно, учитывая разницу в цене.

Но вернемся к экрану Realme GT5 Pro. Пиковая яркость достигает 4500 нит, но мы должны понимать, что насладиться ею все равно не сможем. В повседневном использовании такой яркости не будет, и там мы получим около 1600 нит, что тоже очень хорошо.

Как вы заметили, производители начали указывать нереальные цифры пиковой яркости у своих флагманов, надеясь, что это привлечет еще больше фанатов. Но мы понимаем, что это лишь маркетинговый ход, и стандартная яркость вряд ли превысит 2000 нит. Но это не делает дисплеи плохими – они все равно супер яркие и качественные.

У Realme GT5 Pro с экраном никаких проблем. Все очень ярко и четко, цветопередача приятная, проблемы с ШИМом отсутствуют, а частота обновления достигает 144 Гц. Но опять же такая частота будет не во всех сценариях.

Подведем небольшие выводы. Дисплей Realme GT5 Pro отличный, но слегка уступает OnePlus 12 из-за отсутствия LTPO и меньшего разрешения. Вызовет ли это неудобства при реальном использовании – ни в коем случае, поэтому Realme GT5 Pro остается все еще конкурентноспособным перед другими флагманами. Переходим к следующим пунктам.

Realme GT5 Pro

Производительность, память и ОС

Realme GT5 Pro получил не только топовый дизайн и экран, но и железо. В частности новый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которым сейчас начинают оснащаться все флагманы. Такой же чип установлен у OnePlus 12, Redmi K 70 Pro, Xiaomi 14 и 14 Pro.

Сейчас это самый мощный процессор. Но сразу хочется отметить, что Snapdragon 8 Gen 3 не страдает избыточным нагревом и троттлингом, особенно в Realme GT5 Pro. Это подтверждается как тестами на производительность, так и реальным использованием.

После 20 минут игры в Genshin Impact на ультравысоких настройках корпус нагревается только до 43 ℃. Конечно, это не идеальный параметр, но для смартфона с самым мощным железом вполне нормальный и адекватный. Вы сможете использовать Realme GT5 Pro для требовательных игр, и у вас не будет серьезных проблем с перегревом. Что еще нужно от флагмана?

В синтетических тестах новинка занимает одну из лидирующих позиций, оставаясь примерно на одном уровне с Xiaomi 14 и Redmi K70 Pro. В одноядерном тесте Geekbench Realme GT5 Pro даже обгоняет Сяоми 14, а в многоядерном все же уступает ему несколько баллов.

В AnTuTu наш сегодняшний гость набирает более двух миллионов баллов.

В общем, с производительностью у Realme GT5 Pro все хорошо, здесь особо не к чему придраться. Если говорить о повседневном использовании, все вообще идеально.

На выбор предоставляется четыре версии: базовая идет со стандартными 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а топовая с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Хорошо, что не сделали версию на 24 ГБ, поскольку такой объем пока совсем не востребован. Используются скоростные стандарты LPDDR5X и UFS 4.0.

Программное обеспечение у Realme GT5 Pro тоже отличное, как и у всех смартфонов холдинга BBK. Android 13 работает на базе фирменной прошивки Realme UI 5.0, способной обеспечить стабильную работу и многофункциональность.

Камеры

Еще одна сильная сторона Realme GT5 Pro – это крутые камеры, которые по своим характеристикам максимально приближены к флагманским. Основной модуль здесь такой же, как у OnePlus 12 – с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией. Это Sony LYT-808, о котором мы уже рассказывали.

Соответственно, качество фото на основной модуль Realme GT5 Pro примерно такое же, как и у Ванпласа. Единственный момент – отсутствие оптики Hasselblad в Реалме. Мы провели быстрое сравнение главных камер OnePlus 12 и Realme GT5 Pro и можем сказать, что разница между фото минимальна. Почти во всех сценариях смартфоны справляются все равно хорошо.

Если оценивать основную камеру Realme GT5 Pro в отрыве от конкурентов, то результаты тоже отличные. Динамический диапазон, детализация, цветопередача – все очень круто. Примеры изображений мы прикрепили ниже, чтобы вы могли самостоятельно оценить полученные результаты.

Теперь о перископном телефото объективе: здесь стоит такой же сенсор, как у Oppo Find X6 Pro. А мы знаем, что это реальный камерофон высочайшего уровня и догнать его могут далековато не все телефоны.

Но сейчас мы не будем сравнить между этими моделями, а просто расскажем, как фоткает Realme GT5 Pro на телевик. Результаты потрясающие. Особенно круто телефон показывает себя во время дневной съемки. Можно без проблем пользоваться этим модулем и получать удовольствие.

А вот ультраширик Realme GT5 Pro уже слабее. Разрешение составляет всего 8 Мп, как у среднебюджетников. В то время как флагманы предлагают около 50 Мп. Сказывается тот факт, что хоть где-то компания должна была сэкономить ради доступной цены смартфона. Ультраширик неплохой и лучше, чем у большинства среднебюджетников, но сравнение с флагманами здесь все равно будет неуместным.

Видео на основную камеру Realme GT5 Pro может записываться в 4K@/60fps. Это оптимальное разрешение, поскольку мало пользователей снимает у 8K, особенно на постоянной основе. Но справедливости ради все равно стоит отметить, что записи у 8K здесь нет, и это можно расценивать как минус.

Фронтальная камера отличная – с разрешением 32 Мп и возможностью записи видеороликов в 4K@30fps. Любителям селфи точно понравится.

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Автономность

Наш обзор Realme GT5 Pro подходит к концу. Давайте закроем вопрос с автономностью, озвучим цену и подведем итоги. Телефон получил большую батарею на 5400 мАч, как и конкурент от Ванпласа. Похоже, производители потихоньку отходят от 5000 мАч во флагманах и расширяют емкость батареи до больших цифр, что не может не радовать.

Соответственно время автономной работы новинки практически не отличается от OnePlus 12. Можно смело рассчитывать на два дня работы, а быстрая 100-ваттная зарядка должна накормить аккумулятор до 50% всего за 12 минут. По крайней мере, так обещает производитель. Также есть беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Отличный набор, согласны?

Цена и выводы

Итак, сколько просят Realme GT5 Pro в Китае? Базовая версия стоит всего 465 долларов, и это очень вкусная цена. Топовая модификация обойдется уже в 590 долларов. Но не спешим радоваться, друзья. Наше увлечение охлаждает тот факт, что речь идет о китайской версии.

Глобалка, как всегда, будет стоить дороже, да и вообще пока неясно, будет ли этот аппарат продаваться за пределами Китая. Поэтому у нас остается два варианта – покупать китайскую версию и мириться со всеми ее недостатками, но при этом круто сэкономив, или ждать глобалку и готовить немаленькую сумму. Ведь мы понимаем, что в случае выхода международной версии ее цена неприятно поразит.

Если же говорить о конкуренции Realme GT5 Pro, то это вполне достойный соперник Ванпласа 12. Да, у последнего чуть-чуть более новороченный экран, лучше ультраширокий и перископный телефото, есть запись в 8K, а также реверсивная зарядка с символической мощностью. Согласитесь, что преимущества так себе, а цена значительно выше даже у китайской версии.

Поэтому получается, что Realme GT5 Pro – реально крутое устройство, и оно может стать хитом продаж. Если вы готовы приобрести китайскую версию, то выходит просто праздник – флагманские характеристики по цене среднебюджетника. По глобалке пока сказать ничего не можем, ведь ее выход еще даже не показался на горизонте.

А вам понравился Realme GT5 Pro? Обязательно напишите об этом в комментариях. А мы на этом прощаемся. До встречи!

Realme GT5 Pro

Плюсы:

полноценная комплектация;

дорогостоящие материалы корпуса;

в некоторых цветах есть покрытие из экокожи;

влагозащита IP64;

отличный стереозвук;

AMOLED-экран разрешением 1.5K;

пиковая яркость дисплея 4500 нит и частота обновления 144 Гц;

нет проблем с ШИМом;

топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

много вариантов памяти;

фирменная прошивка Realme UI 5.0;

крутой набор камер;

аккумулятор на 5400 мАч;

проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 50 Вт;

выгодная цена.

Минусы: