Подробности о Honor X30 Max для тех, у кого большие руки
Honor X30 Max предложит околопланшетную диагональ экрана
По мере роста диагоналей такой термин как «фаблеты» утратил свою актуальность. Каждый второй смартфон на рынке претендует на звание рекордно крупного и если диагональ, например, 6,2 дюйма то говорят «всего». Но все еще есть те, кому подавай еще больше. Для любителей гигантских экранов, которые не хотят приобретать планшет, готовится к выходу Honor X30 Max.
По слухам, Honor X30 Max предложит большой 7,09-дюймовый дисплей и чипсет Dimensity 900. Большому экрану нужна и могучая батарейка емкостью 6000 мАч и ее можно будет быстро зарядить на мощности 22,5 Вт. Основная камера будет многомодульная и в качестве ключевого предпочтение отдано датчику на 64-мегапикселя. Ожидается, что представить Honor X30 Max должны в начале ноября нынешнего года. Компания будет торопиться с его анонсом до старта ежегодной распродажи 11.11.
Выйдет ли Honor X30 Max за пределы Поднебесной, неизвестно. Сейчас компания готовится к глобальному релизу серии Honor 50, который состоится 26 октября. Все это происходит на фоне того, что тучи над Honor начали сгущаться. В США все активнее звучат требования включить компанию в черный список, запретив ей использовать американские комплектующие и технологии.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: androidauthority
Комментарии