Подробности о Honor X30 Max для тех, у кого большие руки

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Honor X30 Max предложит околопланшетную диагональ экрана

По мере роста диагоналей такой термин как «фаблеты» утратил свою актуальность. Каждый второй смартфон на рынке претендует на звание рекордно крупного и если диагональ, например, 6,2 дюйма то говорят «всего». Но все еще есть те, кому подавай еще больше. Для любителей гигантских экранов, которые не хотят приобретать планшет, готовится к выходу Honor X30 Max.

По слухам, Honor X30 Max предложит большой 7,09-дюймовый дисплей и чипсет Dimensity 900. Большому экрану нужна и могучая батарейка емкостью 6000 мАч и ее можно будет быстро зарядить на мощности 22,5 Вт. Основная камера будет многомодульная и в качестве ключевого предпочтение отдано датчику на 64-мегапикселя. Ожидается, что представить Honor X30 Max должны в начале ноября нынешнего года. Компания будет торопиться с его анонсом до старта ежегодной распродажи 11.11.

Выйдет ли Honor X30 Max за пределы Поднебесной, неизвестно. Сейчас компания готовится к глобальному релизу серии Honor 50, который состоится 26 октября. Все это происходит на фоне того, что тучи над Honor начали сгущаться. В США все активнее звучат требования включить компанию в черный список, запретив ей использовать американские комплектующие и технологии.

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Источник: androidauthority