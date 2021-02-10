Подробности о iPhone 14 Max: дисплей, память, камеры, процессор и цена

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Увеличенный iPhone 13 с большим объемом оперативки

Несмотря на критику в адрес Apple за отсутствие новаций в ее смартфонах, продажи говорят о том, что ее устройства покупали, покупают и будут покупать. Строго следуя своему расписанию, в сентябре компания должна представить серию iPhone 14. В этом году решено отказаться от идеи выпускать компактный mini-смартфон в пользу «доступной» модели с большим экраном. Нас ждет премьера iPhone 14 Max и появились подробности о нем.

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Сетевой информатор Shadow_Leak заявил, что в плане дизайна новинка будет следовать классике с монобровью под фронталку и датчики системы Face ID. Диагональ OLED-экрана составит 6,68 дюйма и разрешение 2778х1284 пикселей. Плотность пикселей обещают 458ppi и частоту обновления увеличат до 90 Гц.

iPhone 14 Max будет довольствоваться прошлогодним чипсетом A15 Bionic, который используется в смартфонах актуального поколения. По одной из версий, отказ от установки нового процессора продиктован желанием дистанцировать базовые модели от топовых. По другой — необходимо предложить невысокий ценник, чтобы не терять в собственной марже и при этом не задирать прайс.

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Источник также ориентируют на то, что iPhone 14 Max предложит до 6 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 Гб постоянной. Основная камера будет двойной, где разрешение обоих сенсоров 12 Мп. Несмотря на все ухищрения, стоимость смартфона назвать низкой будет большим преувеличением — от $899.

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Источник: notebookcheck