Илон Маск нашел очередной повод для критики Apple

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Он считает 30-процентную комиссию в App Store чрезмерно завышенной

Илон Маск никогда не проявлял благосклонность по отношению к Apple. Он не раз критиковал компанию за потерю ее продуктами былой магии, а также не раз высказывал обиду за переманивание сотрудников. В прошлом году он «прошелся» по Apple, раскритиковав ее политику на запрет сторонних магазинов приложений и назвал компанию «огородом за забором».

Не одобряет Илон Маск и подход компании по части 30% комиссии с разработчиков за проведение любых транзакций внутри приложений. На своей странице в Twitter заявил, что «магазин Apple — это 30% процентный налог в Интернете» и такая практика не является нормальной. Миллиардер и глава Tesla считает, что комиссия в App Store минимум в 10 раз превышает ту, которая должна быть. Таким образом он прямо указывает на то, что счел бы справедливой комиссию в App Store в размере 3%.

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Чем продиктован очередной выпад Илона Маска в адрес Apple, остается загадкой. Впрочем, он не редко позволял делать себе громкие и эксцентричные посты без какой-либо очевидной подоплеки для этого. В любом случае, его пост о несправедливой политике App Store стал очередным толчком для споров в сети, является ли Apple чрезмерно жадной или же все оправдано ее затратами на создание безопасной среды для софта.

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Источник: twitter