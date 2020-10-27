Представлен Redmi K30S Extreme Commemorative Edition: это более доcтупный аналог Xiaomi Mi 10T

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Redmi K30S Extreme Commemorative Edition предложил Snapdragon 865 и LPDDR5

Сегодня был представлен еще один смартфон с претензией на попадание в нишу флагманов от компании Xiaomi. Им стал Redmi K30S Extreme Commemorative Edition и его продажи в Китае стартуют 1 ноября. Его выход производитель подгадал под ежегодную распродажу 11.11, посвященную Дню холостяка. А еще это китайское воплощение глобального Xiaomi Mi 10T.

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Redmi K30S Extreme Commemorative Edition получил платформу Snapdragon 865, 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 емкостью 128/256 Гб. Дисплей тут IPS разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей), диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 144 Гц. Экран с технологией адаптивной регулировки герцовки с 7 уровнями: от 30 Гц до 144 Гц.

В активе смартфона фронталка на 20 Мп и тройная основная с датчиками 64 Мп (Sony IMX682) + 13 Мп (широкоугольный, угол обзора 123 градуса, f/2.4) + 5 Мп (макрообъектив). Есть порт USB Type-C через который можно зарядить новинку на мощности 33 Вт. Предлагает Redmi K30S Extreme Commemorative Edition поддержку Wi-Fi 6, NFC, GPS, 5G, двойные стереодинамики и руководит его работой MIUI 2 на базе Android 10.

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В период распродажи 11.11 компания намерена продавать смартфон по цене $343 за версию 8/128 Гб и за вариант 8/256 Гб запросят $387. Для сравнения в Европе за модификацию с 8/128 Гб просят 549 евро.

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Источник: mydrivers