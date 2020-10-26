Как включить частоту обновления 120 Гц в Poco X3 NFC в любом приложении

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Умельцы нашли возможность активировать суперплавный режим на Poco X3 NFC во всех приложениях

Xiaomi наращивает свое присутствие в среднем сегменте и для этого летом выпустила Poco X3 NFC, который предложил экран с повышенной герцовкой, емкую батарейку, мощную систему охлаждения и быструю 33-ваттную зарядку. Одной из главных характеристик дисплея, на которой компания особо акцентировала внимание, стала повышенная частота обновления — 120 Гц.

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Это действительно та фишка, которая позволила смартфону выделиться на общем фоне. Она должна пригодиться при игровом сценарии использования мобильника. Но фишка в том, что экран Poco X3 NFC не выдает постоянные 120 Гц. В ряде сценариев он переключается на 60 Гц. Например, такая частота обновления активируется при запуске видео, а при просмотре статических изображений дисплей и вовсе выдает 50 Гц. Смена динамических показателей герцовки экрана, к сожалению, иногда сопровождается рывками и «заиканием».

Для тех, кто хотел бы выжать из дисплея Poco X3 NFC на постоянной основе 120 Гц, есть выход. Один из энтузиастов и участников сообщества XDA Developers нашел способ разблокировать частоту обновления 120 Гц при работе со всеми приложениями. Если вы являетесь владельцем Poco X3 NFC и заинтересованы в переводе смартфона на работу в постоянном режиме 120 Гц, тогда вам стоит перейти по этой ссылке и ознакомиться с инструкцией по выполнению всех действий.

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Но помните, что повышенная частота обновления приведет к чрезмерному жору аккумулятора и батарейка будет в ускоренном режиме терять заряд. Поэтому хорошо подумайте, готовы ли вы жертвовать автономностью в этом случае.

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Источник: xda developers