Подробности о завтрашнем дебютанте iQOO Neo 5 SE

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Есть шанс, что за него запросят немного

Завтра в паре с iQOO Neo 5s представят iQOO Neo 5 SE. О первом из дебютантов известно многое, а теперь пришло время больше узнать о другой новинке. И тут на помощь вновь приходит вездесущий и известный сетевой информатор Digital Chat Station, который слил характеристики новинки. Сама же компания опубликовала тизер, демонстрирующий дизайн смартфона.

Аппаратной основой iQOO Neo 5 SE послужит процессор Snapdragon 870. На передней панели установят IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц и предложат поддержку быстрой зарядки мощностью 55 Вт. В комплекте со смартфоном будет идти зарядный адаптер на 66 Вт.

iQOO Neo 5 SE предложит порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и тройную тыльную камеру с главным модулем на 50-мегапикселей. Работать аппарат станет под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой Origin OS.

Все подробности о смартфоне мы узнаем уже завтра. Что касается iQOO Neo 5s, то у смартфона будет AMOLED-панель разрешением FullHD+, селфи-камера на 16 Мп, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой и тройная тыльная камера с главным сенсором Sony IMX598 на 48 Мп.

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Источник: gsmarena