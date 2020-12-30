Подтвержден чип для Honor V40

763

Honor V40 будет построен на самой мощной платформе от MediaTek

Парад смартфонов 2020 года подходит к концу, производители сделают паузу на время новогодних праздников. Но уже с января следующего года начнется новый сезон и парад премьер. В числе тех, кто начнет череду анонсов в первый месяц наступившего года, окажется Honor, которая обрела независимость от Huawei. Первой новинкой бренда в новом статусе должен стать Honor V40 и его презентацию можно ожидать 12 января.

Читать также: Honor V40 удивит рекордной частотой опроса сенсорного слоя﻿

На днях Honor V40 был найден в базе данных игрового теста GameBench. Это позволило узнать, что базироваться новинка будет на Dimensity 1000+ с видеоускорителем Mali-G77 MC9. На данный момент, это самая производительная платформа MediaTek, которая к тому же предлагает и поддержку 5G.

По предварительной информации, Honor V40 оснастят изогнутым 6,72-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсора 300 Гц и четверной тыльной камерой. Смартфону приписывают поддержку быстрой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной мощностью 44 Вт.﻿

Ожидается, что помимо Honor V40 компания представит Honor V40 Pro на базе чипа Exynos 1080 и Honor V40 Pro+ с Snapdragon 888. А будет еще и модификация Honor V40 Commemorative Edition, в основе которой обещают чипсет Kirin 9000.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: mydrivers