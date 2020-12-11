Серия Honor V40: четыре модели и каждой своя аппаратная платформа

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Семейство Honor V40 будет насчитывать четыре смартфона, где каждый получит свой чип

Из-за санкций США суббренд Huawei — Honor неожиданно обрел независимость от «родителя» и теперь ему предстоит продолжить «автономный» полет на рынке. Ожидается, что первой серией, которая будет выпущена Honor уже в новом для себя статусе станет Honor V40. По слухам, семейство будет состоять из четырех моделей и, что самое интересное, все они будут построены на разных аппаратных платформах.

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Так, базовая версия серии должна получить Dimensity 1000+, Honor V40 Pro достанется новейший чип от Samsung — 5 нм Exynos 1080. Появится в рамках линейки и премиальный флагман Honor V40 Pro+, фишкой которого станет платформа Snapdragon 888. И замкнет квартет новинок Honor V40 Commemorative Edition, который будет эксклюзивом линейки и в его арсенале обещают чипсет Kirin 9000.

По слухам, Qualcomm и Honor близки к подписанию двухстороннего соглашения, по условиям которого китайская компания сможет приобретать процессоры американского чипмейкера. Когда стороны «ударят по рукам», точной информации нет.

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Тем временем сама Huawei надеется, что «дочка» сможет стать ведущим производителем смартфонов в мире, с которым и предстоит в будущем конкурировать «родителю». Не скрывает своих амбиций стать ведущим смартфоностроителем и сама Honor. Об этом прямо заявил ее глава во время встречи с сотрудниками компании и в планах выпуск другой электроники помимо мобильных устройств.

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Источник: xiaomitoday