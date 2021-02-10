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Плохие новости относительно линейки Redmi Note 13

27.07.2023 565 1

Улучшение производительности ждать не следует

Будущая линейка Redmi Note 13 обещает обрадовать нас тонкими рамками вокруг дисплея, хорошей автономностью, новой прошивкой MIUI 15 и даже возможному наличию скругленных дисплеев много пользователей обрадовалось. Но сейчас от инсайдера Digital chat station поступила немного грустная новость.

 

Плохие новости относительно линейки Redmi Note 13 – фото 1

 

Он сообщает, что никакого прироста в производительности по сравнению с 12 поколением ждать не следует. С высокой вероятностью смартфоны будут работать на Dimensity 7050, который хоть и анонсировали недавно, но по факту это ребрендинг того же Dimensity 1080 из прошлогодней линейки.

 

Плохие новости относительно линейки Redmi Note 13 – фото 2

 

Нельзя сказать, что существующему поколению критически не хватает производительности, но большого запаса на будущее у этого процессора нет. И если на момент выхода все будет работать как следует, то с обновлениями устройства могут стать немного задумчивыми. Будем очень надеяться, что его предсказания на этот раз не оправдаются, но ошибается этот парень очень редко.

 

Так что в этом году линейка пойдет по пути улучшения внешности, а не железа и для любителей мобильного гейминга лучшим вариантом останется POCO F5.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 27.07.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Семченко Євген 0
Скорботно,я чекав саме 13-нашку на цьому проці.Отже тепер треба дивитися на майбутній X6 Pro котрому накинуть 782G
27.07.2023 18:38
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Плохие новости относительно линейки Redmi Note 13