Похороны серии Galaxy Note отменены?

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Galaxy Note 21 может выйти, но в 2022 году линейку все же прикроют

Линейка Galaxy Note появилась у Samsung на рынке девять лет назад и именно она стала олицетворением того, какими должны быть большие топовые устройства. Но в последние годы уже стало традицией устраивать похороны этой серии.

Не стал исключением и год нынешний, и по сети поползли слухи, что Samsung наконец-то признала, что Galaxy Note никому не нужны. Более того, в сети начали продвигать информацию со ссылкой на представителей Samsung, что компания действительно приняла решение отправить на покой серию фаблетов с поддержкой стилуса.

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И вот теперь пришла очередная информация, что разговоры о похоронах серии Galaxy Note были преждевременными, выход Galaxy Note 21 все же состоится. Об этом сообщило южнокорейское издание ET News со ссылкой на некого представителя индустрии. Он сообщил, что флагман с поддержкой электронного пера дебютирует в сентябре нынешнего года одновременно с выходом Galaxy Z Fold 3.

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Но при этом источник говорит о том, что все же линейка Galaxy Note исчезнет из портфолио компании и Galaxy Note 21 станет последней моделью серии. Опять же эта информация носит характер неофициальной и спешить доверять ей не стоит. Все же нужно дождаться официального комментария Samsung на предмет дальнейшей судьбы флагманской линейки.

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Источники: mydrivers, etnews.com