Треть выручки на рынке смартфонов заполучила Samsung

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Samsung зарабатывает все больше на продажах смартфонов

Apple не может похвастаться доминирующей долей на мировом рынке смартфонов, но в чем компании не откажешь, так это в умении загребать львиную долю выручки на рынке. iPhone дешевыми смартфонами не назовешь и, естественно, это сказывается на доходах концерна из Купертино.

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Samsung же стабильно занимает первую строчку рейтинга крупнейших смартфоностроителей по количеству поставленных трубок, но зарабатывает на продажах устройств меньше главного конкурента. Но в третьем квартале нынешнего года южнокорейскому гиганту удалось неплохо заработать. По информации аналитической компании Strategy Analytics за период с июля по сентябрь 2020 года 32,6% от мировой прибыли от продаж смартфонов достались Samsung. И это лучший показатель для компании за последние шесть лет, начиная со второго квартала 2014 года, когда ей удалось отхватить 37,9% доли мировой прибыли.

Как и ожидалось, на первом месте с большим отрывом идет Apple, которая заработала 60,5% от мирового объема выручки. Круто, о таких доходах от реализации смартфонов другим компаниям остается только мечтать. Если говорить о количестве проданных устройств, то компанией номер один с долей 21,9% остается Samsung. На втором месте оказалась Huawei с долей 14,1% и замкнул тройку лидеров Xiaomi — 12,7%. Apple оказалась на четвертой строчке рейтинга с долей рынка 11,9%.

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Источник: sammobile