Похоже, iPhone 12 mini все же дебютирует в этом году

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Появилось подтверждение существования iPhone 12 mini

Все указывает на то, что премьера четырех новых айфонов из линейки iPhone 12 состоится в октябре. Наиболее вероятная дата релиза — 13 октября. Помимо собственно самого iPhone 12 должны представить iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. Существование последней модели вызывало наибольший скепсис, но, появилось очередное подтверждение, что такой смартфон может выйти.

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Сегодня в сеть слили фото, где запечатлены стикеры, которые будут наклеены на упаковки с чехлами для новеньких iPhone. И среди них есть один, который предназначен для «защитной брони» для iPhone 12 mini. Ожидается, что это будет самый маленький смартфон в новой линейке и он предложит дисплей диагональю 5,4 дюйма.

Также это фото подтверждает, что iPhone 12 и iPhone 12 Pro будут одного размера, ведь чехол от одного из них отлично подойдет и для другой модели. По слухам, они удостоятся 6,1-дюймовой OLED-матрицы и в Pro-версии ее частоту доведут до 120 Гц. А вот емкость аккумуляторов будет разниться, но незначительно. Так, iPhone 12 должен предложить батарейку на 2815 мАч, а его Pro-версия 2775 мАч.

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В числе характеристик iPhone 12 mini называют чип Apple B14, аккумулятор емкостью 2227 мАч, 4 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, а также сдвоенную основную камеру.

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Источники: twitter, 9to5mac