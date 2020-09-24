iPhone 12 mini будет самым слабым и компактным айфоном серии iPhone 12

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Производительность iPhone 12 mini может разочаровать из-за чипа Apple B14

В этом году анонс нового поколения iPhone задерживается. Точная дата релиза еще не объявлена и это не мешает инсайдерам и аналитикам выдвигать собственные версии развития событий. В числе наиболее часто звучащих дат предполагаемой презентации iPhone 12 называют 13 октября. Хотя есть и те, кто считает, что Apple суеверна и вряд ли устроит ивент 13 числа, поэтому они ждут анонс новинок 20 октября.

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Ожидается, что в когорте новинок найдется место самому маленькому айфону, который могут именовать iPhone 12 mini и он получит 5,4-дюймовый экран. Если Apple не заломит цены на эту модель, у нее есть шансы стать самым продаваемым смартфоном новой серии «яблочных» устройств. В качестве удешевляющего фактора некоторые называют более слабую аппаратную платформу, чем у прочих представителей линейки iPhone 12.

Так, сетевой информатор @MauriQHD заявляет, что Apple создала среднего класса чип B14. Якобы его появление и стало следствием желания компании минимизировать ценник и предложить доступную модель. По сути за основу взяли Apple A14 Bionic, но «прикрутили» частоту работы ядер. Не исключено, что iPhone 12 mini станет не единственным смартфоном компании, где найдет свое применение новый чип. Его вполне могут установить в приемнике iPhone SE 2020.

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Источники: twitter, mydrivers