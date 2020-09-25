Пульсоксиметр Apple Watch Series 6 оказался бестолковой затеей

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Датчик уровня кислорода в крови Apple Watch Series 6 бесполезная фича

На прошедшей сентябрьской презентации Apple не показала iPhone 12, но зато представила сразу две разновидности смарт-часов, где самыми заряженными стали Apple Watch Series 6. В числе нововведений можно назвать отсутствие адаптера в комплекте с часами и возможность мониторинга уровня кислорода в крови.

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Зачем нужен датчик измерения кислорода в крови? Нормой для человека является 95-100% уровня кислорода, а когда он опускается до отметки в 80% — это может быть смертельно опасно для человека. Этот сбой приводит к дефициту кислорода, который может спровоцировать отмирание клеток мозга. Естественно, что на презентации Apple заявляла о том, что появление этой функции полезное и значимое событие. И все сделано с заботой о здоровье пользователей.

Но, реальные тесты, проведенные журналистом издания Washington Post разочаровали. Как оказалась, сама по себе фича оказалось бесполезной. В числе ключевых проблем — некорректные результаты, противоречащие друг другу. Так, был зафиксирован факт, когда датчик показал близкий к критическому уровень кислорода в крови 88%, но спустя пять минут этот показатель уже составлял 95%. Были случаи, когда датчик и вовсе отказывался работать, заявляя об ошибке. А сравнение результатов замеров на смарт-часы и пальцевой оксиметр показали разбег в цифрах Apple Watch на 2-3%, а случалось, когда отклонения составляли критические 7%. Причем отклонения были в меньшую сторону.

Как удалось выяснить, на корректность работы смарт-часов влияет и то, насколько сильно затянут ремешок на запястье. Чем сильнее — тем меньше погрешность. Но носить смарт-часы в таком случае на запястье становится дискомфортно. Кроме того, на качество измерений влияют и другие факторов, среди которых месторасположение часов на запястье, температура тела, движение и даже цвет кожи.

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Не нужно считать Apple Watch Series 6 альтернативой медицинским устройствам. Сама компания также заявляет о том, что не несет ответственности за работу функции и смарт-часы не предназначены для использования в медицинских целях. Стоит помнить, что на данном этапе это лишь забавная игрушка.

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Источник: gizchina