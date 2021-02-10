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Похоже, Nothing phone (1) не предложит ничего, кроме дизайна

23.06.2022 757 1

Зато работает маркетинг.

 

 Чем ближе мы к презентации Nothing phone (1), тем больше узнаём о нём подробностей. Так, по информации от MySmartPrice недавно новинка засветилась в Geekbench. 

 

Nothing phone (1) в Geekbench

 

На изображении можно увидеть, что процессор Nothing phone (1) скрывается под кодовым именем "lahaina". Он должен получить восемь ядер, разделенных на 3 кластера: одно высокопроизводительное ядро с частотой 2,52 ГГц, три средних с частотой 2,4 ГГц, и квартет слабых энергоэффективных ядер с частотой 1,8 ГГц.

 

И, судя по данным характеристикам, смартфон будет построен на базе Snapdragon 778+. В сравнении с обычным 778 драконом, он получит разогнанное с 2,4 до 2,52 ГГц производительное ядро Kryo 670 prime, и разогнанный на 20 процентов видеочип Adreno 642L. Новый чип позволил Nothing phone (1) показать 797 м 2803 бала в одноядерном и многоядерной тестах соответственно.

 

Nothing phone (1)

 

 Geekbench также подтвердил объем оперативной памяти в 8 Гб и Android 12 в качестве предустановленной ОС. Смартфон будет представлен 12 июля на мироприятии под названием "Return to instinct" (возвращение к инстинктам). Цена на новинку ожидается в районе 350-380 долларов США.

 

 Интересно, что, по-сути, Nothing phone (1) не предлагает ничего нового, кроме дизайна (весьма спорного, надо сказать). А вся шумиха создана благодаря маркетингу.

 

Источник: gizmochina

Nothing Карл Пей Nothing phone (1)
Автор: Шестеринський Денис Дата публикации: 23.06.2022

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
 
Захарченко Андрей 0
Судим телефон по одному процессору?
23.06.2022 15:05
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Похоже, Nothing phone (1) не предложит ничего, кроме дизайна