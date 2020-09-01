Похоже, у Motorola Razr 5G характеристики действительно будут так себе

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Новая утечка показала, что ничего хорошего ждать от нового поколения раскладушки от Motorola ждать не приходится.

Motorola всеми силами старается не выпасть из медиаполя. Как еще объяснить, что новости о готовящемся продолжении нашумевшего RAZR 2019, наконец, попали в руки инсайдерам. Правда, многие могут сказать, что лучше бы эта информация оставалась в кабинетах компании и никогда оттуда не выходила. По крайней мере, пока что, все выглядит не так оптимистично.

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Материнская компания Motorola, Lenovo, еще в мае заявила, что 5G-версия раскладушки RAZR выйдет в сентябре 2020 года. Похоже, что прогноз самой компании окажется правдой, так как изображения Razr 5G уже были слиты известным инсайдером Ишаном Агарвалом в его Твиттер-аккаунте. Смартфон выглядит почти идентично прошлогоднему Razr, а именно: большой подбородок и дополнительный дисплей снаружи.

Агарвал также подтвердил предыдущие слухи о том, что в новинке будет использоваться чипсет от среднебюджетников Snapdragon 765G. Да, тот самый, который является сердцем захайпанного OnePlus Nord.

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Также ожидается, что новинка будет оснащена 48-мегапиксельной основной камерой, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и чуть подросшим в объеме аккумулятором на 2800 мАч. Напомним, что прошлогодний Razr имеет 16-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную фронталку и батарейку на 2510 мАч.

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Источник: Twitter