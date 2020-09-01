Похоже, у Motorola Razr 5G характеристики действительно будут так себе
Новая утечка показала, что ничего хорошего ждать от нового поколения раскладушки от Motorola ждать не приходится.
Motorola всеми силами старается не выпасть из медиаполя. Как еще объяснить, что новости о готовящемся продолжении нашумевшего RAZR 2019, наконец, попали в руки инсайдерам. Правда, многие могут сказать, что лучше бы эта информация оставалась в кабинетах компании и никогда оттуда не выходила. По крайней мере, пока что, все выглядит не так оптимистично.
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Материнская компания Motorola, Lenovo, еще в мае заявила, что 5G-версия раскладушки RAZR выйдет в сентябре 2020 года. Похоже, что прогноз самой компании окажется правдой, так как изображения Razr 5G уже были слиты известным инсайдером Ишаном Агарвалом в его Твиттер-аккаунте. Смартфон выглядит почти идентично прошлогоднему Razr, а именно: большой подбородок и дополнительный дисплей снаружи.
Агарвал также подтвердил предыдущие слухи о том, что в новинке будет использоваться чипсет от среднебюджетников Snapdragon 765G. Да, тот самый, который является сердцем захайпанного OnePlus Nord.
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Также ожидается, что новинка будет оснащена 48-мегапиксельной основной камерой, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и чуть подросшим в объеме аккумулятором на 2800 мАч. Напомним, что прошлогодний Razr имеет 16-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную фронталку и батарейку на 2510 мАч.
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Источник: Twitter
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