Показали дизайн двух новинок серии Xiaomi Mi 11. ОБНОВЛЕНО

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Семейство Xiaomi Mi 11 должно было выглядеть иначе

2021 год перевалил за экватор и самые громкие анонсы первой половины года уже позади. Сейчас компании готовятся к выпуску флагманов второго полугодия и их парад должен стартовать с августа. В числе тех, кто покажет свои топовые устройства, будет и компания Xiaomi. Если последняя информация верна, то в линейке Xiaomi Mi 11 еще не заполнены все вакантные места.

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Так, плодовитый китайский информатор Digital Chat Station на своей странице в Weibo поделился схемами двух смартфонов, которые станут частью семейства Xiaomi Mi 11. Судя по всему, с «лица» новинки будут похожи. Они получат тонкорамочные дисплеи с круглым отверстием под фронталку по центру верхней части.

Один из гаджетов предложит тройную камеру, где один из датчиков выделяется более крупным размером, а ниже него располагается, скорее всего, широкоугольный модуль и перископический датчик. Может быть «гигант» и есть тот самый 192 Мп сенсор, о котором говорят инсайдеры?

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На второй схеме показан мобильник с прямоугольной площадкой, и он предложит минимум три датчика, которые расположились по вертикали друг за другом. Один из них перископ.

ОБНОВЛЕНИЕ: По информации ряда китайских СМИ, эти чертежи демонстрируют лишь эскизы Xiaomi Mi 11 на этапе разработки. Именно таким мог быть флагман, но в итоге от такого дизайна отказались.

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Источник: weibo