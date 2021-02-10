Xiaomi придумала альтернативу подэкранной камере. Задумка интересная

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Xiaomi решила оригинально обыграть фронталку

О чем мечтают многие пользователи со времен появления вырезов, монобровей, выемок и «дырок» в экране под фронталку? Правильно, чтобы они стали еще больше. Но это, конечно же, шутка. Многие ждут, чтобы все эти отверстия вовсе исчезли, перестали уродовать фасад устройств. Положить конец этим «издевательствам» должна технология подэкранной камеры, но ее реализация превратилась в долгострой.

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Нужно придумать какой-то альтернативный вариант размещения селфи-камеры. В управлении США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Европейском патентом ведомстве (EPO) была найдена заявка Xiaomi на смартфон с фронтальной камерой, которой не видно на поверхности экрана.

Приложенные к описанию иллюстрации демонстрируют гаджет, где объектив камеры расположен перпендикулярно плоскости дисплейной панели под ее поверхностью. Для захвата изображения при этом используется световод, расположенный в узкой верхней рамке. Это передатчик из гибких оптоволокон между линзой и датчиком.

Вот таким альтернативным способом можно будет добиться того, чтобы не «сверлить» отверстия в экране под селфи-модуль, при этом избежав тех ограничений, которые накладывают проблемы со сложностью добиться нужной степени прозрачности дисплея в зоне расположения селфи-модуля.

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Не лишним будет в очередной раз напомнить, что это лишь патент и задумка на бумаге. Нет никакой информации о планах компании выпустить смартфон с подобным решением. На первый взгляд сама идея не кажется такой уж фантастической и не реализуемой, но все зависит от сложности исполнения и ее эффективности.

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Источник: letsgodigital