Xiaomi FreeBuds Pro: странные дела — не народный выбор

122

Xiaomi снова нашла чем удивить. Она выпустила наушники FreeBuds Pro, которые предложили самое совершенное «железо» среди всех TWS-гарнитур компании: излучатель диаметром 11 мм, активное шумоподавление, система из трех микрофонов, поддержка Bluetooth версии 5.2 и беспроводная зарядка. Давайте разбираться, что Xiaomi FreeBuds Pro могут предложить и как следует проверим качество звука, уже без поблажек за низкий прайс.

Xiaomi FreeBuds Pro выглядят характерно. Черная лакированная поверхность, каплевидная форма и «стебельки». В итоге у компании получились «отростки» премиального уровня, которые всем своим видов выдают то, что это аккуратное решение не из бюджетного класса.

Сам чехол также глянцевый и не совсем понятно, зачем делать корпуса с таким покрытием: царапины видны, и отпечатки пальцев тоже. Чисто внешне и по ощущениям в руках, кейс производит впечатление дорогой вещи: мощно, увесисто и добротно.

Тест крепления в ухе Xiaomi FreeBuds Pro проходят на отлично. Сидят плотно и удобно. Шумоподавление работает хорошо и удаление шума проходит эффективно. А вот, если говорить о звуке, тот тут наушники есть за что критиковать. Они точно не короли TWS-наушников.

Мощные, четкие и напористые средние частоты. Любители такого звука будут довольны, тут все прям топово. Но Xiaomi FreeBuds Pro не про хороший бас. Верхи не сильная их сторона. Да, и низкие частоты хромают. Любителям погрузиться в музыку, чтобы она обволакивала, не подавляла остальные частоты и сохранялся баланс — FreeBuds Pro не подойдут. Звуковая картина не выглядит слаженной и единой.

Чтобы полноценно работать и настраивать наушники, необходимо устанавливать фирменное приложение. Но проблема в том, что оно на китайском языке и придется изрядно заморочиться, чтобы с ним разобраться и без переводчика тут не обойтись.

Главная особенность Xiaomi FreeBuds Pro — для современных реалий они дорогие. Мы привыкли к словам, что «Xiaomi топ за свои деньги». Но не в этом случае. В целом они не только не стоят своих денег, но у них есть конкуренты в своем классе, которые стоят дешевле. Поэтому сейчас рекомендовать их к покупке нельзя.