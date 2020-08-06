Показали дизайн iQOO 5

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Суббренд Vivo продолжает развивать собственную линейку смартфонов, предлагая в них актуальную технологическую начинку. 17 августа состоится презентация iQOO 5, который по своей природе должен быть флагманским устройством и первым на рынке предложить поддержку быстрой 120-ваттной зарядки. Но при условии, что Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition не обойдет его и не удостоится подобной технологии.

Сегодня популярный и известный поставщик утечек @DigitalChatStation решил показать iQOO 5 «лицом». Судя по лицевой панели, это будет смартфон, чей дизайн отвечает всем современным трендам. Он получит изогнутый по кромкам дисплей и врезанную в круглое отверстие фронтальную камеру. По слухам, тип матрицы тут AMOLED и частота обновления картинки составит 120 Гц.

О самом iQOO 5 известно, что он предложит чип Snapdragon 865/865+, оперативную память LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1 и быструю зарядку мощностью 120 Вт, которая способна всего за 20 минут полностью зарядить батарейку емкостью 4000 мАч, а на «дозаправку» до 50% уйдет 5 минут.

На днях компания дразнила тизером, который указывал на то, что iQOO 5 получит три черты со значением 120. С первыми двумя все ясно: частота обновления дисплея и мощность зарядки. А вот по части третьей, есть только догадки: угол обзора широкоугольной камеры или значение цифрового зума.

Источник: gizchina

iQOO 5: три раза по 120

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