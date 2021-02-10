Для Realme GT 2 Pro уготована международная карьера

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Realme GT 2 Pro должен выйти на рынок Европы

Знатоки технологий со стажем помнят Nexus 6P, который предложил свой аутентичный дизайн. Выступ основной камеры придал ему индивидуальности. И вот теперь Realme решила реинкарнировать тот дизайн и выпустит свой «гуглофон». Имя ему Relame GT 2 Pro, а сходство c Nexus 6P прослеживается в оформлении основной камеры.

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Дебютировать он должен в первом квартале следующего года и точно будет продаваться на рынке Китая. А что с глобальным рынком? Выйдет ли он за пределы Поднебесной? Если верить известному сетевому информатору Мукул Шарме, realme GT 2 Pro с модельным номером RMX3301 уже прошел процедуру сертификации в Европе. Это прямое указание на то, что на глобальный рынок его выведут и релиз состоится достаточно скоро.

О самом Realme GT 2 Pro судачат, что он должен получить платформу Snapdragon 8 Gen 1, 120-герцовый дисплей разрешением 2К, фронтальный модуль на 32-мегапикселя и тройную тыльную камеру 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп. Заряжаться батарейка емкостью 5000 мАч будет на мощности 125 Вт.

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Источник: twitter