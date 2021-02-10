Показали Nubia Z30 с подэкранной камерой

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В сеть слили Nubia Z30 с камерой под дисплеем

В этом месяце состоялась премьера ZTE Axon 30 Pro и ZTE Axon 30 Ultra, от которых ждали появления подэкранной камеры. Но ожидания не оправдались, и компания сослалась на дефицит комплектующих и задержки с выпуском компонентов, как причину того, что новинки не получили камеру под дисплеем. Но при этом глава ZTE заявил, что смартфон с подэкранной камерой мы увидим и уже скоро.

Сегодня в сеть выложили изображение, на котором показали Nubia Z30. Если именно так и будет выглядеть смартфон, то он предложит изогнутый дисплей и камеру отправили под поверхность экрана. Отступы на торцах симметричные и достаточно тонкие. Скошенные торцы и у тыльной крышки и, похоже, она стеклянная. Основная камера четверная и надпись на площадке указывает на то, что она предложит 100-кратный гибридный зум.

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Ожидается, что в основу Nubia Z30 ляжет платформа Snapdragon 888 и основная камера должна получить пару датчиков разрешением 64-мегапикселя. Тип матрицы должен быть AMOLED, здесь предложат повышенную герцовку и встроят сканер отпечатков пальцев. Работать смартфон будет под управлением операционки Android 11 с фирменной надстройкой myOS 11. Ожидается, что представить Nubia Z30 могут в мае.

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Источник: mydrivers