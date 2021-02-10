Представлен Realme 9 Pro на базе Snapdragon 695

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Сегодня Realme устроила премьеру смартфонов Realme 9 Pro+ и Realme 9 Pro, которые поборются за лояльность пользователей в среднем сегменте. О первой из моделей, которая стала топовой в линейке, мы уже рассказали, а теперь пришел черед узнать все о Realme 9 Pro.

В отличие от Plus-версии тут предложили IPS-экран диагональю 6,6 дюйма разрешением 2412х1080 пикселей, но отсутствие AMOLED-панели компенсировали тем, что увеличили частоту обновления до 120 Гц против 90 Гц у Realme 9 Pro+. Под капотом установили 6-нанометровый восьмиядерный чипсет Snapdragon 695, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб UFS 2.2.

Емкость аккумулятора составила 5000 мАч и предложили быструю зарядку на 33 Вт. Realme 9 Pro обладает портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом для наушников, селфи-модулем на 16-мегапикселей и тройной тыльной камерой 64 Мп (f/1.79) + 8 Мп (ширик, угол обзора 119 градусов, f/2.2) + 2 Мп (f/2.4). Весит новинка 195 грамм и ее габариты составили 164,3х75,6х8,5 мм. Поставляется смартфон с предустановленной операционной системой Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0.

В Индии новинка будет доступна в двух модификациях с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти по цене $240 и $280. Ее уже сегодня можно купить в России в версии с 8/128 Гб памяти по цене 27 990 рублей, но, чтобы цена стала такой необходимо использовать промокод WOWSJAN3000.

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Источник: realme