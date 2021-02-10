Показали в каком дизайне выйдет OnePlus Nord 2 CE

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OnePlus Nord 2 CE в плане внешнего вида не удивит

Ходят упорные слухи, что готовится к выходу OnePlus Nord 2 CE, а представить его должны в первом квартале 2022 года. Сама компания никак не комментирует выход этого смартфона, а инсайдеры уже успели даже раздобыть его рендеры и сегодня вы можете оценить дизайн устройства.

Изображение демонстрирует нам типичный для наших дней аппарат, который получил дисплей с небольшими рамками по периметру дисплея и врезанную в верхний левый угол фронтальную камеру. На тыльной же стороне OnePlus Nord 2 CE установили прямоугольной формы площадку с тремя датчиками изображения, два из которых крупных размеров и один миниатюрный. По слухам, это датчики разрешением 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (датчик для макросъемки). Селфи-камера будет на 16-мегапикселей.

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Ожидается, что на передней панели установили 6,4-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, а внутри предложат чипсет Dimensity 900 и аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. OnePlus Nord 2 CE должен предложить до 12 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной, 3,5 мм разъем для наушников и операционную систему Android 12 с оболочкой OxygenOS 12.

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Источник: mysmartprice