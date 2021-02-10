OxygenOS 12 ограничила работу Google Camera на своих смартфонах

615

В начале декабря OnePlus начала развертывать стабильное обновление OxygenOS 12 на базе Android 12 для своих флагманов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Но, к сожалению, было выявлено большое количество ошибок и компания вынуждена была прервать распространение обновления. Оказалось, что спешить с установкой апдейта не стоит еще и по другой причине.

Читать также: MediaTek рулит: характеристики OnePlus Nord 2 CE ﻿

Оказалось, что OxygenOS 12 на базе Android 12 блокирует доступ к дополнительным камерам, не позволяя пользователям использовать широкоугольные, макродатчики и телеобъективы своего телефона с помощью приложений для камеры. Выходит, что есть существенные ограничения работы портов Google Camera или GCam. Сторонние приложения получают доступ только к основному модулю, а работать со всеми прочими датчиками они не могут.

Известно, что аналогичные ограничения действуют и в отношении смартфонов Oppo. Напомним, что ранее стало известно, что прошивки OxygenOS и ColorOS получили одну кодовую базу, поэтому вполне предсказуемо, что устройства обеих компаний блокируют полную функциональность Google Camera или GCam.

Читать также: OnePlus Pad в разработке ﻿

Поэтому всем владельцам OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, которые привыкли работать с Google Camera, не рекомендуется обновляться до OxygenOS 12 на Android 12. Но, если вас устраивает тот факт, что модифицированные приложения для камеры работают только с основным модулем, тогда OxygenOS 12 можно смело установить, но после того, как компания выкатит исправленную прошивку.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿﻿

Источник: xda developers