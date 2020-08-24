Покупаем на распродаже Blackview BV4900 и другие устройства Blackview

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Одним из главных двигателей распродаж в Китае и в мире является торговая площадка AliExpress. Очередная распродажа проводится в августе и принять в ней участие намерен магазин компании Blackview. В рамках мероприятия AliExpress 8.28 было решено снизить ценники на несколько моделей устройств, включая и недавно представленный смартфон Blackview BV4900.

Это доступный аппарат, который облачен в неубиваемый корпус, обладает емкой батарейкой и необходимым «железом» способным справиться с большинством смартфонных задач. Blackview BV4900 сертифицирован по классу IP68 и MIL-STD-810G, оснащен чипом NFC, аккумулятором емкостью 5580 мАч, чипсетом Helio A22 и 3 Гб оперативной памяти. Руководит его работой операционная система Android 10.

Только с 24 по 28 августа Blackview BV4900 предлагают приобрести со скидкой 34% по цене $85,79. Но это не единственный смартфон, который в рамках распродажи предлагается по сниженной цене. Компания «режет» ценники и на ряд других устройств.

Купить Blackview BV4900

Купить Blackview BV9900 Pro - $399,99

Купить Blackview BV6300 Pro - $179,99

Купить Blackview A80 - $59,99

Купить Blackview Tab 8 - $127,99

Купить смарт-часы Blackview X2 - $29,99

Скидочные купоны для покупателей из РФ:

Код: AVGUSTLOVE 60000RUB скидка 5000руб.

Код: ALIEROZI 36000RUB скидка 3000руб.

Код: GALKINBIKUPIL 18000RUB скидка 1500руб

Код: LETONEUHODI 12000RUB. скидка 1000 руб.

Код: BEREGITESEBYA 8700RUB скидка 750руб.

Код: POZVONIMAME 5000RUB скидка 500руб.

Код: NEZABIVAYMASKU 2000RUB скидка 150руб.

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