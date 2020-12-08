Покупай выгодно Poco X3, наушники Beats X и автомобильную зарядку Baseus
Poco X3, Beats X и Baseus доступны по сниженным ценам
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Poco X3
Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" IPS, 5160мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 4/64 Гб
Предложение для РФ
Версия: 6/64 Гб
Цена: $192.81 - https://lite.bz/MrAnS
Промокод "SKAZKA" + купон магазина $2.00
Версия: 6/128 Гб
Цена: $212,81 - https://lite.al/PRamyO
Промокод "SKAZKA" + купон магазина $2.00
Зарядное устройство для авто Baseus
Характеристики: VCKX65C, USB+Type-C, 65W, QC3.0/QC4.0, 6.0A (max), LED-дисплей
Цена: $10.04 - https://lite.al/fkxN9-
Скидка продавца $1.00 + промокод "BASEUS1208"
Наушники внутриканальные Beats X - наушники внутриканальные
Характеристики: Bluetooth 4.0, работа от аккумулятора до 8ч, Lightning
Предложение для РФ
Цена: 2 990 руб
Черный цвет - https://lite.al/XiXxd
Серебристый цвет - https://lite.bz/XTE_E
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