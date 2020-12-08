Покупай выгодно Poco X3, наушники Beats X и автомобильную зарядку Baseus

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Poco X3, Beats X и Baseus доступны по сниженным ценам

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Poco X3

Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" IPS, 5160мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, 4/64 Гб

Предложение для РФ

Версия: 6/64 Гб

Цена: $192.81 - https://lite.bz/MrAnS

Промокод "SKAZKA" + купон магазина $2.00

Версия: 6/128 Гб

Цена: $212,81 - https://lite.al/PRamyO

Промокод "SKAZKA" + купон магазина $2.00

Зарядное устройство для авто Baseus

Характеристики: VCKX65C, USB+Type-C, 65W, QC3.0/QC4.0, 6.0A (max), LED-дисплей

Цена: $10.04 - https://lite.al/fkxN9-

Скидка продавца $1.00 + промокод "BASEUS1208"

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Наушники внутриканальные Beats X - наушники внутриканальные

Характеристики: Bluetooth 4.0, работа от аккумулятора до 8ч, Lightning

Предложение для РФ

Цена: 2 990 руб

Черный цвет - https://lite.al/XiXxd

Серебристый цвет - https://lite.bz/XTE_E

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