Покупка и ремонт смартфонов в Украине во время войны: ворох проблем

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Тема вызревала несколько недель. Хотелось дать полезные советы для тех украинцев, кому в это непростое время понадобилось приобрести или отремонтировать смартфон. Как это сделать правильно и быстро, чтобы не испортить себе нервы и не потерять деньги. В мирное время можно было бы дать несколько вариантов на выбор, но сейчас особо выбирать не из чего. Поэтому делюсь опытом и собранной информацией, которая надеюсь окажется полезной.

Главное, что нужно знать — забудьте о покупках с иностранных онлайн-площадок и AliExpress. Доставка товаров в Украину сейчас не осуществляется, курьерские службы работают с большими сбоями, воздушное пространство закрыто и морские порты на замке. Единственный приемлемый вариант приобрести что-то из-за рубежа — воспользоваться услугами посредников или челноков, которые наладили каналы поставки электроники из-за рубежа.

Наиболее простой вариант — найти что-то в рознице или рискнуть на покупку с рук. Далеко не всегда в последнем случае нарветесь на мошенника, но такая вероятность есть. В случае с оккупированной территорией выход только один — приобретать б/у устройства с рук. В этом случае даже возможность ремонта окажется большой удачей, если совпадут два фактора: найдется функционирующая ремонтная мастерская и необходимая деталь, если требуется замена комплектующих.

На той части Украины, которая не оккупирована, вопрос с ремонтом техники не стоит так остро, но только в тех городах, где относительно спокойно и нет проблем с логистикой. Например, Samsung уверяет, что свои гарантийные обязательства на территории Украины продолжает выполнять. Если на месте решить проблему по каким-то причинам не удастся, можно отправить аппарат на диагностику и ремонт в головной офис.

С покупкой и ремонтом электроники в целом на Украине сейчас грустная история. Нет уверенности в том, что в случае поломки или выхода из строя, вам удастся отремонтировать ее или приобрести новый смартфон. Идет война и это главная причина тех проблем, которые заставили отказаться от привычных вещей и быть уверенным, что все можно исправить.