Политики в США спорят о введении санкций против Honor

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Вопрос о включении Honor в санкционный список будут решать на самом высоком уровне

Схватку с Белым домом на данный момент Huawei проигрывает. Компания не исчезла с карты смартфоностроения, но ее доля на рынке стремительно обрушилась и с ней перестали считаться как с серьезным игроком. Что успела сделать Huawei — продать бренд Honor, чтобы вывести его из-под удара санкций и позволить работать и дальше. Продажа за реальные деньги «дочки» стала попыткой показать, что сделка законная и материнская компания теряет контроль над Honor.

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Вполне логично, что американские чиновники поставили под сомнение тот факт, что узы между Honor и Huawei разорваны, между компаниями построили каменную стену. Компания вышла из-под американских санкций, но ее не потеряли из виду и ряд политиков продолжают видеть в ней потенциальную угрозу. С просторов США стали приходить сообщения, что некоторые политики и сенаторы все же не готовы реабилитировать Honor и начали инициировать вопрос о включении ее в «черный список».

Но в рядах политиков и власть имущих нет единства мнения. По данным The Washington Post, Министерство энергетики и Пентагон выступают за то, что Honor необходимо вернуть в санкционный список. Тогда как Министерство торговли и Госдеп против такого шага. Какое в итоге будет принято решение, ясности нет. Скорее всего, окончательное решение будет во многом зависеть от позиции Президента США Джона Байдена в этом вопросе.

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Источник: washingtonpost