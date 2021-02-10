Представлен Honor Play 20 Pro

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Не самое лучшее предложение в своем классе

Бренд Honor, который обрел самостоятельность от Huawei, продолжает строить свой модельный ряд устройств. На этот раз он представил чуть прокаченную версию Honor Play 20. Среди ключевых особенностей Honor Play 20 Pro можно отметить приличный объем памяти, OLED‑дисплей, четырехкомпонентную камеру, не самую свежую версию Android, чип от MediaTek и высокий ценник.

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За сумму в $263 пользователь получает смартфон на базе восьмиядерного процессора Helio G80, с 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 Гб. Оснащен Honor Play 20 Pro дисплеем диагональю 6,53 дюйма разрешением 2400х1080 точек, операционной системой Android 10 с оболочкой Magic UI 4.0 и экранным сканером отпечатков пальцев.

Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей со светосилой f/2.0 и на задней панели установили четверную камеру с датчиками 64 Мп (f/1.9) + 8 Мп (сверхширик, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Емкость аккумулятора составила 3800 мАч и есть быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт. Компания заявляет, что на полную зарядку Honor Play 20 Pro уйдет 65 минут.

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Источник: honor