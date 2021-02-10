Полный расклад по Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+: характеристики и цена
Скорее всего, в таком своем исполнении серия Redmi Note 11 будет актуальна для рынка Китая
Центральным событием следующей недели станет презентация Xiaomi. Компания должна показать смарт-часы Redmi Watch 2 и серию Redmi Note 11. Ожидается, что новая линейка смартфонов будет включать три модели и один из китайских инсайдеров готов рассказать о каждой из них.
Центральным и младшим в семействе будет Redmi Note 11. Ему приписывают IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. В основе будет лежать платформа Dimensity 810 в связке с 4/6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x, а постоянной UFS 2.2 предложат 128/256 Гб. В активе смартфона будет разъем USB Type-C, ИК-порт, фронтальная камера на 16 Мп и сдвоенная тыльная 50 Мп + 2 Мп. Емкость батарейки составила 5000 мАч и есть быстрая 33-ваттная зарядка. Недостатка в выборе модификаций Redmi Note 11 не будет: 4/128 Гб, 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб по цене $187, $219, $250 и $281 соответственно.
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На ступеньку выше станет Redmi Note 11 Pro, который также предложит аккумулятор емкостью 5000 мАч, но мощность быстрой зарядки возрастет до 67 Вт. На смену IPS придет AMOLED-дисплей на 120 Гц и предложат чипсет Dimensity 920. Разрешение фронталки будет 16 Мп и на тыльной стороне предложат три датчика 108 МП + 8 Мп (сверхширик) +2 Мп (датчик глубины).
Обещают ИК-порт, NFC, линейный движок и стереодинамики с настройкой от JBL. Доступен Redmi Note 11 Pro будет в трех версиях с 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти. Ценник может стартовать с отметки $250 и достигнуть $312 за топовую модификацию.
Если говорить о Redmi Note 11 Pro+, то он во многом будет дублировать характеристики «обычной» «прошки». За исключением того, что в качестве аппаратной платформы выступит Dimensity 1200 и мощность быстрой зарядки составит 120 Вт. Вторгаться в раздел камер не станут. Базовая версия с 8/128 Гб будет стоить $343, а за модификацию с 8/256 Гб могут запросить $391.
Сама Xiaomi не скрывает того, что в серии Redmi Note 11 выйдут смартфоны с AMOLED-дисплеями и опубликовала соответствующий тизер. Кроме того, компания держала ответ за плоские грани в стиле iPhone 12 и выбор такого дизайнерского решения объяснила так: «у сегодняшней молодежи есть углы, плоские грани более модные, а сами детали модные и изысканные. Они стоят уверенно на боку и дарят уникальное ощущение, которое хотите вы». Насколько такое пояснение для вас является убедительным и понятным, решать каждому из вас.
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Источник: gizmochina
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