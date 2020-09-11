Получите скидки на Haylou Solar, наушники Ausdom и электрическую зубную щетку Oclean Air

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Нашли скидки на смарт-часы, наушники и электрическую зубную щетку

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Смарт-часы Haylou Solar

Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, аккум. 340 mAh, IP68

ПОДАРОК! Две защитные пленки на дисплей

Цена: $28,99 - https://lite.bz/G6S-l

Промокод "3YPQ5BOQOPBU"

Электрическая зубная щетка Oclean Air

Характеристики: Oclean APP, Bluetooth, 40000 колеб/мин, аккум. 800мАч, IPX7

Цена: $19,99 - https://lite.al/6YaKFM

Промокод "OCLEANA19"

Беспроводные наушники Ausdom

Характеристики: S5, Bluetooth 4.2, динамики 10мм, 110мАч

Предложение для РФ

Цена: $4,91 - https://lite.al/Kbm-yY

Промокод "AUSDOM6OFF"