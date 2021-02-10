Пользователь публично извинился за критику Xiaomi Mi 10 Ultra

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Суд усмотрел в действиях пользователя ложные обвинения в адрес Xiaomi Mi 10 Ultra за что тот и поплатился

В августе прошлого года один из китайцев приобрел два смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra. Почти через неделю он выложил в сеть два отзыва о смартфоне и оба в негативном ключе. В частности, он сообщил о том, что за неделю он столкнулся с 8 случаями самопроизвольной перезагрузки и во время длительных игровых сессий смартфон нагревается до 50ºС. В числе недостатков Xiaomi Mi 10 Ultra он назвал плохую автономность и заявил, что «через 2 часа он разряжается».

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Помимо перегрева среди проблем он перечислил не четкие снимки, медленную зарядку, «тормоза» и поставил под сомнение наличие водозащиты. Эти отзывы не прошли мимо Xiaomi, и она усмотрела в них ложные обвинения. Было решено через суд установить справедливость и опровергнуть обвинения.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что пользователь приобрел смартфоны позже названого им срока. Самое интересно, что один из них он перепродал сразу после покупки. Первый негативный отзыв потребитель оставил спустя один день после покупки, а не через неделю. Любопытно, что его негативные комментарии о Xiaomi Mi 10 Ultra пользователи активно тиражировали и репостили. В итоге клиенты компании были введены в заблуждение и имиджу Xiaomi был нанесен ущерб.

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Суд встал на сторону Xiaomi и вынес вердикт, которым признал ложными обвинения пользователя и обязал его выплатить в адрес компании $4640. А еще ему пришлось принести публичные извинения, что он на днях и сделал, почему эта история получила широкую огласку. Он признал, что его отзывы не имели под собой объективных оснований.

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Источник: gizchina